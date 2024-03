Финландия с първа присъда за нарушаване на санкциите на ЕС срещу Русия

Осъден е Габриел Темин - той е френски гражданин и главен изпълнителен директор на Siberica и Luminor. Той трябва да върне в полза на държавата финансовата полза от престъплението - 11 000 евро. Прокурорът беше поискал до четири години затвор за Темин.

Finland has handed down the first sentence to a businessman for violating EU sanctions against Russia, Helsingin Sanomat has reported



According to the newspaper, the court sentenced French citizen Gabriel Temin, who is the executive director of Finnish logistics and warehousing… pic.twitter.com/3hjXsOkt1c