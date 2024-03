Учение на НАТО в новите страни членки (ВИДЕО)

Още: Ученията на НАТО по границата с Русия и ще се бием ли с хутите: Говори зам.-министърът на отбраната

Маневрите в рамките на Nordic Response ще продължат около две седмици.

More than 20,000 soldiers from thirteen countries are taking part in a major NATO exercise in the north of host countries Norway, Finland and Sweden from today. The exercise is called Nordic Response 2024, in which Finland and Sweden are now also participating as the newest… pic.twitter.com/BRYbOBcnl6

Трябва да се отбележи, че Nordic Response 2024 е част от мащабно учение на Северноатлантическия алианс Steadfast Defender.

