Финландската брегова охрана взе на абордаж руски танкер заради подозрения за саботаж

Бреговата охрана на Финландия взе на абордаж един от танкерите, които са част от т.нар. руски сенчест флот - сбор от много остарели кораби, които не са застраховани в нито една реномирана застрахователна компания и превозват руски петрол с цел да избегнат западни санкции.

Причината за действията на финландската брегова охрана е, че танкерът е заподозрян в умишлена повреда на подводния електропроводен кабел EstLink 2. Задържаният руски танкер е Eagle S.

Кабелът Estlink 2 с мощност 658 MW, който минава между Естония и Финландия, беше прекъснат поради авария на 25 декември. Друга линия, Estlink 1, продължава да работи между двете страни, но нейният капацитет е само 358 MW.

Reuters съобщава, че финландската брегова охрана е ескортирала Eagle S във финландски води и се качила на борда му. Капитанът на кораба е главният заподозрян за саботаж на Estlink 2. Корабът плава под флага на островите Кук, пътувал е от Санкт Петербург за Египет и е част от руския сенчест флот.

