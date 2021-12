Фон дер Лайен: ЕС е готов да наложи още санкции срещу Русия

Това написа в Twitter председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"ЕС продължава да подкрепя напълно Украйна пред руската агресия", заяви Фон дер Лайен. Тя добави, че Съюзът ще даде отговор в координация със своите партньори.

Ден преди това информационни издания съобщиха, че Съединените щати подготвят широк набор от мерки срещу Русия, предназначени да възпрат нахлуването на Москва в Украйна.

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.



We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.



We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz