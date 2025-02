Фон дер Лайен обяви: ЕС създава специален трибунал за агресията на Русия в Украйна

Европейският съюз постави правните основи на специален трибунал за войната на Русия в Украйна, съобщи Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа Х. След като започне работа, органът ще има правомощията да подвежда под отговорност руските политически и военни лидери. "Няма справедливост без компенсация. Русия трябва да бъде привлечена към отговорност за своята агресия – и тя трябва да плати. Направихме първата стъпка към създаването на Комисия за искове с участие на ЕС. Този нов орган ще определи исковете, записани в Регистъра за щети", заяви Фон дер Лайен.

"Когато Русия реши да прекара своите танкове през границите на Украйна, нарушавайки Устава на ООН, тя извърши едно от най-тежките нарушения: престъплението на агресия. Сега идва справедливостта. Справедливост за Украйна. Ние заложихме правните основи за Специален трибунал", написа председателят на Европейската комисия. Още: Четири сценария за прекратяване на войната в Украйна: Анализ

When Russia chose to roll its tanks over Ukraine’s borders, breaking the UN Charter, it committed one of the gravest violations: The Crime of Aggression. Now, justice is coming. Justice for Ukraine. We have laid down the legal foundations for a Special Tribunal ↓

"Днес старши правни експерти на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, Съвета на Европа, Украйна и 37 държави поставиха правните основи за създаването на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Участниците също така изложиха ключовите елементи на „Проекта на устава на Шуман“, основният правен текст, който ще управлява функционирането на Специалния трибунал", се казва в прессъобщение на ЕК, публикувано на сайта на Комисията.

"След като заработи, Трибуналът ще има правомощието да подведе под отговорност руските политически и военни лидери , които носят най-голямата отговорност за престъплението агресия. Днешната среща е пробив в един продължаващ процес към осигуряване на отговорност за престъплението агресия срещу Украйна, както и за поддържане на системата на международното наказателно правосъдие", пише още в съобщението. Още: ЕС прати на Украйна първи транш от големия заем, обезпечен със замразените руски активи

"Специалният трибунал ще бъде създаден със споразумение между правителството на Украйна и Съвета на Европа. Тя ще получи своята юрисдикция от Украйна. Съветът на Европа ще отговаря за процедурата по приемане на проектите на правни инструменти, необходими за създаването на Специалния трибунал и последващо подписване.

За Комисията по исковете първият кръг от преговори за международния инструмент ще започне към края на март 2025 г.", уточняват от Европейската комисия.

„Ненаказаните престъпления само поощряват нови зверства. Никой от Русия и никой от руското ръководство не е недосегаем“, заяви върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност нa EС Кая Калас.

Unpunished crimes only encourage new atrocities.



Today we have taken an important step towards establishing a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine.



This is a signal to the world that no one from Russia’s leadership is untouchable. pic.twitter.com/dgWWs4Oc3L