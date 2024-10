Фон дер Лайен: Разполагането на севернокорейски войски в Украйна застрашава световния мир

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че разполагането на севернокорейски войски на фронта в Украйна застрашава световния мир.

„Сигурността на Европа и Източна Азия е взаимосвързана. Севернокорейски войници са разположени в подкрепа на войната на Русия. Това е сериозна ескалация на тази война и заплаха за световния мир“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х.

Тя заяви, че ЕС ще разгледа въпроса със своите партньори, предаде | БГНЕС.

