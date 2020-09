Фон дер Лайен: Трябва да има минимална заплата за всеки, дори със закон

В изказването си Урсула фон дер Лайен подчерта, че спадът на заплатите унищожава достойнството на работата, наказва предприемачите, които плащат добри заплати и изкривява честната конкуренция в Общия пазар. "Всеки трябва да има достъп до минимална заплата или чрез колективно договаряне, или чрез установена по закон минимална заплата", подчерта тя. Фон дер Лайен добави, че самата тя е силен привърженик на колективното договаряне. Председателят на Комисията каза още, че трябва да бъде изграден силен здравен Европейски съюз и в тази връзка е предложила да бъдат подсилени финансово Европейската агенция по лекарствата и Центъра за контрол и превенция на заболяванията. Тя уточни, че следващата година ще бъде свикана среща на върха за здравето в Италия.„Вирусът показа колко уязвима е нашата общност на ценности и колко бързо това може да се превърне в световен въпрос и дори за нас, в ЕС. Но хората са готови за промяна. И това е моментът Европа да поведе по пътя към излизане от тази уязвимост", каза председателят на ЕК. Европейската комисия има намерение да инвестира 8 милиарда евро в производството от ЕС на собствени суперкомпютри за постигане на дигитален суверенитет, каза още фон дер Лайен. Фон дер Лайен започна речта си, като обърна специално внимание на уязвимостта на планетата, която виждаме с всеки изминал ден - топенето на ледовете, изгарянето на горите и сега - глобалната пандемия, променила начина, по който общуваме и се държим в обществото. Към повече доверие един в друг и в европейските институции призова Фон дер Лайен."През последните шест месеца нашите здравни системи и здравни работници направиха чудеса. Всяка страна направи всичко възможно за своите граждани и Европа стана по-сплотена от когато и да било", каза тя. В подкрепа на това Фон дер Лайен изтъкна зелените маршрути, въведени при наложителеното затваряне на границите, усилията на правителствата за прибирането на повече от 600 000 европейци по родните им страни в условията на блокиранията, усилията за предотвратяване на забраните в някои страни за изнасяне на медицински продукти, екстремното производство на маски, ръкавици, тестове и вентилатори, изпращането на медицински специалисти в най-нужадещите се от помощ страни. Всичко това, според председателят на ЕК, е показало нуждата от създаване на по-силен в здравно отношение Европейски съюз. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоя 30 процента от инструмента Next Generation EU за възстановяване на Евросъюза да бъдат набрани със зелени облигации, подчертавайки необходимостта да се изведе „зелено финансиране“ на ново ниво."Next Generation EU ще бъде реално различен. Първо, 37 процента от Next Generation EU ще бъдат изразходвани директно за нашите цели за европейска зелена сделка. Ще гарантирам, че той също ще изведе зеленото финансиране на ново ниво. Ние сме световните лидери в зеленото финансиране и сме най-големият емитент на зелени облигации в световен мащаб. Ние вървим по пътя за разработването на надежден стандарт за зелени облигации на ЕС. И днес мога да обявя, че ще поставим цел от 30 процента от 750-те милиарда евро от Next Generation EU да бъдат набрани чрез зелени облигации “, заяви Фон дер Лайен по време на дебата за състоянието на Европейския съюз през 2020 г. Европейската комисия ще предложи намаляване на вредните емисии в Европа с 55 процента до 2030 г. в отговор на извънредната ситуация в областта на климата, заяви председателят на ЕС Урсула фон дер Лайен."Признавам, че това увеличение от 40 на 55 (процента) е прекалено много за някои и недостатъчно за други," каза председателят на Комисията Фон дер Лайен. "За нас целта до 2030 г. е амбициозна, постижима и полезна за Европа", добави тя. Тя призова членовете на ЕС да изградят по-силен здравен съюз и обеща агенция за биомедицински изследвания и глобална среща на върха. "Хората в Европа все още страдат", каза тя. „За мен това е кристално ясно - ние трябва да изградим по-силен Европейски здравен съюз“, каза тя. "И ние трябва да засилим готовността си за кризи и управлението на трансграничните заплахи за здравето." Обръщайки се към евродепутатите в Европейския парламент, фон дер Лайен заяви, че нейната комисия ще се опита да подсили Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Тя обяви и създаването на нова агенция за биомедицински научни изследвания и развитие, наречена BARDA. След това през следващата година тя ще работи с италианския премиер Джузепе Конте и италианското председателство на Г-20, за да свика глобална здравна среща, за да научи и сподели уроците от коронавирусната криза. "Това ще покаже на европейците, че нашият Съюз е там, за да защити всички," каза тя. Европейската комисия (ЕК) възнамерява да инвестира 8 милиарда евро в производството на собствени суперкомпютри в ЕС, за да постигне "цифров суверенитет". Спадът в общия БВП на страните от ЕС през второто тримесечие на 2020 г. е 12% годишно на фона на кризата, причинена от пандемията от коронавируса. Това заяви още ръководителят на Европейската комисия.Според нея кризата също е показала, че е необходимо да се въведе минимална заплата в Европейския съюз, тъй като много жители на общността нямат достатъчно средства за препитание. Европейската комисия е разработила и предложения за създаване на санкционен режим в ЕС, подобно на американския "Закон Магнитски", каза още Фон дер Лайен. Комисията трябва да даде най-висок приоритет на управлението на върховенството на закона, смята Фон дер Лайен. „Не подлежи на съмнение, че ЕК ще направи незабавна стъпка към контрол на средствата от европейския бюджет и гарантирането, че по пътя на получаването им и усвояването им от страните ще бъде избегната корупция и конфликт на интереси“, каза тя. Относно споразумението с Великобритания , Фондер Лайен отсече: „Никога няма да отстъпим. Това споразумение е одобрено и прието и трябва да се придържаме към него“. Като историческа стъпка определи председателят на ЕК решението за отваряне на преговори с Албания и Северна Македония.„Бъдещето на целия регион е в ЕС. Западните Балкани са част от Европа.“ В тази връзка скоро ЕК ще представи пакет за икономическо възстановавне на Западните Балкани с редица инициативи за инвестиции. Същото обеща Фон дер Лайен и за източните и южните партньори – с цел създаване на работни места и икономическа помощ. Миграционният въпрос също не остана подценен. За повече солидарност в опитите за спасяване на бежанците, предотвратяване на трафика на хора и повече усилия в интегрирането на мигрантите призова ръководителят на ЕК. Комисията работи с гръцките власти по план за изграждане на нов лагер в Лесбос, каза тя. „Миграцията е европейски проблем и затова всяка страна трябва да свърши своята работа във връзка с него, да поеме своя дял от отговорността“, подчерта Фон дер Лайен. Ще бъдат засилени законодателствата във връзка с расизма и равенството, каза още тя, както и с дискриминацията, заетостта, жилищното настаняване, здравеопазването на тъмнокожото население. Комисията ще положи усилия и за засилване на подкрепата за ЛГБТ общностите.