Фон дер Лайен в разговор с Джо Байдън: ЕС и САЩ са партньори, приятели и съюзници

ЕС и САЩ са изправени пред общи предизвикателства, заяви Урсула фон дер Лайен, която преди дни бе преизбрана за председател на Европейската комисия, след като в събота (20 юли) разговаря по телефона с американския президент Джо Байдън, предаде ДПА.

Още: Борисов честити на Фон дер Лайен: Лидерството ви е от съществено значение в Европа

Байдън поздрави Фон дер Лайен за началото на втория ѝ мандат начело на изпълнителния орган на Евросъюза и двамата лидери обсъдиха подкрепата за Украйна и усилията за подвеждането на Русия под отговорност за агресията ѝ, се казва в прессъобщение на Белия дом.

Dear @potus Biden thank you for your warm congratulations on my reelection during our call today.



The EU and US are partners, friends and allies. We face common challenges together - in Europe, the Middle East and the Indo-Pacific.