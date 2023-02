Европейските лидери са готови да помогнат след мощния трус в Турция и Сирия

Европейските лидери реагираха на бедствието в Турция и Сирия, като повечето от тях изразиха готовност да се притекат на помощ. Припомняме, че рано тази сутрин мощно земетресение разтърси Югоизточна Турция и Сирия, а броят на жертвите нараства. Трусът е с магнитуд 7,8 по Рихтер и е отнел живота на стотици хора в Турция и Сирия.

Франция има готовност да окаже спешна помощ на населението на място, увери в Twitter френският президет Емануел Макрон. "Ужасни кадри идват до нас от Турция и Сирия след земетресение с невиждана сила. Нашите мисли са със семействата на опечалените", написа още той по повод бедствието.

Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

Обединеното кралство е готово да помогне с каквото може, стана ясно от публикация в Twitter на британския премиер Риши Сунак.

"Мислите ми са с народа на Турция и Сирия тази сутрин, особено с онези, които първи реагираха, работейки толкова смело, за да спасят хората, хванати в капан от земетресението", написа още той. ОЩЕ: Стотици загинали и хиляди ранени след земетресението в Турция и Сирия (ВИДЕО)

My thoughts are with the people of Türkiye and Syria this morning, particularly with those first responders working so valiantly to save those trapped by the earthquake.



The UK stands ready to help in whatever way we can. — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 6, 2023

"Европа застава до народа на Турция и Сирия в този момент на бедствие", написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

"Дълбоко съм натъжена след ужасното земетресение на турско-сирийската граница. Мислите ми са с убитите, хванатите в капан, ранените и с всички спасители, които правят всичко по силите си, за да спасят животи", бе реакцията на Мецола по повод бедствието. ОЩЕ: Ердоган: Заедно ще преодолеем това бедствие

Deeply saddened after the terrible earthquake at the Turkish-Syrian border.



My thoughts are with those killed, those trapped, those injured&with all rescuers doing their utmost to save lives.



Europe stands with the people of Türkiye&Syria at this moment of distress 🇪🇺🇹🇷🇸🇾 — Roberta Metsola (@EP_President) February 6, 2023

"Подкрепата на Европа вече е на път и ние сме готови да продължим да помагаме по всякакъв начин", допълни малко по-късно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Ние сме напълно солидарни с народа на Турция и Сирия след смъртоносното земетресение, което удари тази сутрин. Скърбим със семействата на жертвите", написа още тя.

We stand in full solidarity with the people of Türkiye and Syria after the deadly earthquake that hit this morning.



We mourn with the families of the victims.



Europe’s support is already on the way and we stand ready to continue helping in any way we can. https://t.co/inPsoE5hXf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2023

От социалната мрежа стана ясно, че министър-председателят на Италия Джорджа Мелони чрез отдел "Гражданска защита" следи развитието на земетресението, което удари Турция, на границата със Сирия. Тя изразява солидарност със засегнатото население, съобщават от правителството на Италия, като уточняват, че вече е предоставена първа помощ.