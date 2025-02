Фридрих Мерц: Хулиганът, който направи пари извън политиката, а сега повежда Германия срещу Тръмп

Фридрих Мерц, чийто Християндемократически съюз триумфира на предсрочните парламентарни избори в Германия, винаги е гледал на бившия американски президент Роналд Рейгън като пример за подражание. Посетил е Съединените щати над 100 пъти и се очакваше, че ще стане „най-американският канцлер на Германия“, както го описа Politico. Само че първите думи на бъдещия ръководител на правителството в Берлин спрямо САЩ отразиха шока, който администрацията на Доналд Тръмп донесе в Европа.

Той заяви, че САЩ са станали „до голяма степен безразлични“ към Стария континент, и обеща да подсили Европа, така че тя да може да „постигне истинска независимост от Съединените американски щати“. Мерц заговори за намеса не само на Русия, но и на Вашингтон, като заплаши със съд един от най-големите съюзници на Тръмп – Илон Мъск, заради намеса в изборите. Милиардерът отдавна не крие симпатиите си към крайнодясната „Алтернатива за Германия“ на Алис Вайдел, която остана втора с 20,8% срещу 28,52% за ХДС/ХСС (предварителни резултати при отчетени всички 299 избирателни района). Социалдемократите на досегашния канцлер Олаф Шолц останаха трети с 16,41%, а "Зелените" на Роберт Хабек са четвърти с 11,61%.

Мерц и други европейски лидери все по-често виждат в САЩ още една сила, която се присъединява към Русия и Китай, за да се откъсне от техните все по-крехки демокрации. „Това наистина е промяната на една епоха“, заяви лидерът на ХДС на сцената на Мюнхенската конференция по сигурността по-рано този месец, след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изнесе реч, в която обяви центристките партии в Европа - а не Русия или Китай - за най-голямата заплаха за европейската сигурност. „Ако сега не чуем предупредителния сигнал, може да се окаже твърде късно за целия Европейски съюз", добави 69-годишният Мерц.

Въпросът, който ще определи мандата на Фридрих Мерц, е дали той може да поведе Германия и Европа в защита на разклатения либерален ред без САЩ. Лидерът на християндемократите открито се усъмни в бъдещето на НАТО, обвини САЩ в намеса в германските избори чрез Илон Мъск, като го сравни с руска намеса и каза, че на сегашната американска администрация изобщо не ѝ пука за Европа. За НАТО Мерц предупреди, че след редовната годишна среща на Алианса това лято ще се изясни дали той остава в досегашния му вид или Европа трябва да мисли за алтернатива - един вид "европейско НАТО".

