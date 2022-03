FT: Русия се отказва от исканията за "денацификация" и "демилитаризация" на Украйна

По думите им в проектодокумента за примирието не се споменават нито "денацификация", нито "демилитаризация" - целите, които руският президент Владимир Путин обяви в телевизионното си обръщение на 24 февруари.

Също така, според източници на FT, в проектоспоразумението липсват каквито и да било гаранции за статута на руския език.

Русия, по данни на FT, продължава да настоява Украйна да се откаже от присъединяване към НАТО и разполагане на чужди военни бази. В същото време Москва се съгласява да позволи на Киев да получи гаранции за сигурност от трети страни (което е равносилно на военен съюз), както и да следва пътя на присъединяване към ЕС.

Що се отнася до статута на Крим и Донбас, този въпрос се планира да бъде решен на преки преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски, пише FT.

Нов кръг от преговори между руската и украинската делегации ще се проведе днес, 29 март, в Истанбул. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който нееднократно предлага платформа за срещата Путин-Зеленски, но всеки път получава отказ от Кремъл, планира да се срещне с всяка от страните поотделно.

Западните дипломати се опасяват, че продължаващите месец преговори отново ще се провалят, въпреки че военната кампания на Кремъл в Украйна буксува, първоначалната тактика за опит за бързо обкръжаване на големите градове се провали и беше заменена от бомбардировки, които увеличават броя на цивилните жертви.

Путин не изглежда готов да направи компромис, заявил пред Reuters високопоставен американски служител. Освен това според The Times Путин отговорил "Ще ги размажа", когато Абрамович му предал при какви условия Украйна е готова на мир.

Украинският външен министър Дмитрий Кулеба в края на миналата седмица също констатира липсата на консенсус. „Позицията на Украйна е ясна: прекратяване на огъня, гаранции за сигурност, никакви компромиси с териториалната цялост. Но Русия се придържа към ултиматумите“, пише той в Twitter.

No consensus in negotiations yet. Ukraine’s position is clear: ceasefire, security guarantees, no compromises on territorial integrity. But Russia sticks to ultimatums. To stimulate a more constructive approach we need two things: more sanctions and more military aid for Ukraine.