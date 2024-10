В Русия тържествено бе открит паметник на „войник на НАТО“. На 22 октомври в село Силикатний в Уляновска област беше показан монумента на „ветерани от бойни операции, участници в местни войни и въоръжени конфликти“.

Паметникът беше представен от местни депутати и ръководителя на областта. Скоро местните жители обаче забелязали, че войникът, изобразен на плочата на паметника, е облечен в униформа на НАТО и е въоръжен с американска пушка.

Руският пропагандист и т.нар. Z-блогър Данил Ибетов, който предоставил на художника скица на пушката, обясни, че било изобразено "трофейно оръжие" - пушки М16 и М4, които останали у "другарите" му по време на сраженията за Бахмут.

Ибетов обаче не уточнява защо за паметника са избрани американски военни униформи, предава беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Скандалът се разрасна толкова много в социалните мрежи, че накрая паметникът беше демонтиран - останала е само плочата с надписите, както се вижда от снимките:

