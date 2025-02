Гари Каспаров: Свободата на Русия зависи от победата на Украйна във войната (ВИДЕО)

Свободата в Русия и краят на управлението на президента Владимир Путин зависят от това дали Украйна ще спечели войната, заяви критикът на Кремъл Гари Каспаров. Докато държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров разговаряха в Саудитска Арабия, бившият световен шампион по шахмат Каспаров заяви, че всеки резултат, който Путин може да представи като победа, само ще удължи хватката му върху властта. Още: Каспаров: Руснаците трябва да си признаем имперското минало и фашисткото си настояще

„Няма свобода на Русия, няма край на режима на Путин без украинска победа“, заяви гросмайсторът по шахмат на пресконференция след изказването си на годишната конференция „Женевска среща на върха за правата на човека и демокрацията“.

„Дори частична победа; нанасянето на поражение на Путин ще доведе до промяна в Русия. Ако Путин спечели или представи резултата като победа, което може да включва “запазване на територии и отмяна на санкциите, той ще остане там. Един диктатор никога не е в опасност, ако все още е във възход“, каза още той. Още: След като го обяви за "терорист", Москва заплашва Гари Каспаров с обвинение

"За да възстановим демокрацията, трябва да се обединим срещу диктаторите. Можем да предприемем действия. Нашата колективна енергия ще направи утрешния ден по-светъл", каза още Каспаров в Женева.

61-годишният Каспаров се оттегли от шахмата през 2005 г., за да се съсредоточи върху политическа дейност, а през последното десетилетие живее в изгнание в Ню Йорк. Дългогодишният опонент на Путин беше добавен в списъка на Русия с „екстремисти“ през март 2024 г. Още: Феновете на Путин в Грузия да слушат Каспаров, защото Зимата идва и при тях

At the Geneva Summit 2025, @Kasparov63, Vice President of the World Liberty Congress, opened the event with a powerful call to action:



“To restore democracy, we must unite against dictators. We can take action. Our collective energy will make tomorrow brighter.”… pic.twitter.com/RAZjB4HmA1