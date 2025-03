Генерал на Путин и Кадиров обиди американската армия и похвали украинската: Европа ще спре да съществува (ВИДЕО)

Заместник-ръководителят на Главната военно-политическа дирекция на руското военно министерство (МОР) и командир на "Спецназ Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заяви, че Русия трябва да обмисли провеждането на пълномащабна мобилизация, която ще надгради руската армия до "най-малко няколко милиона войници". Алаудинов добави, че "сега е моментът", когато или "НАТО ще се разпадне", или Европа "ще се съгласи на каквито и да е условия за мир" с Русия - защото било невъзможно Русия да бъде победена на фронта и сега бил моментът Руската федерация да победи Европа.

Според Алаудинов, Европа няма достатъчно оръжия като количества, за да се сражава с Русия. Той директно се подигра на евентуален бъдещ европейски мирен контингент: "С какво те ще са по-добри от украинците? Украинците имат много по-силен боен дух от всички тези армии - американската, френската, германската, взети заедно" - Още: Украинците напред в Курск: Чеченците там никога не сме били, казва генерал на Кадиров (ВИДЕО)

