"При съседите (бел. ред. - да се разбира други руски части, предполагаемо 111-та бригада) започна контранастъпление на противника. Искам да кажа, че в направлението към Черкаска Конопелка (бел. ред. - линията на атака сега от Махновка към Уланок) никога не е имало части на "Ахмат". Това заяви чеченският генерал Апти Алаудинов относно новите украински атаки в Курска област. Алаудинов е един от приближените на чеченския лидер Рамзан Кадиров и е отговорна фигура в руското командване за Курска област от самото начало на украинската офанзива - тя започна на 6 август, 2024 година: Точно половин година по-късно: Русия съобщи за нова украинска офанзива в Курска област (ВИДЕО).

Akhmat commander Apti Alaudinov has already denied responsibility for the fighting area in Kursk.



"The enemy has launched an offensive... The special forces "Akhmat" have never been in this area," he said. pic.twitter.com/2iG71rScDI