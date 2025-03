Генералният секретар на НАТО заплаши Путин, жените в Дания ще са оръжие (ВИДЕО)

"Ако някой направи грешка и реши, че ще му се размине военна атака срещу Полша или който и да е съюзник в НАТО, той ще бъде посрещнат с пълната сила на този свиреп съюз. Реакцията ни ще бъде опустошителна. Това трябва да е много ясно на Владимир Владимирович Путин и всеки друг, който иска да ни атакува". Думите са на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и нямат нужда от допълнително пояснение.

‼️BREAKING: Rutte threatened Putin with a crushing blow and promised to defend Europe at all costs



During an appearance in Warsaw with Polish Prime Minister Donald Tusk, the NATO secretary general said that the Russian Federation was and remains the biggest threat to the… pic.twitter.com/pWY9UvDS5M