Тръмп призна, че Путин върти и суче за мир в Украйна (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп изплю камъчето и призна, че руският диктатор Владимир Путин протака преговорите за спиране на огъня в Украйна. Държавният глава на САЩ стори това в интервю за Newsmax - американска крайнодясна медия. Той каза следното: "Не знам със сигурност. Мисля, че Русия иска войната да приключи, но може би протака. Занимавам се с това от години. Знаете ли, има ситуации, в които не искам да подписвам договор, искам да остана в играта, но може би всъщност не точно искам да го правя, не съм сигурен".

Още: "Кухите американски кратуни ни вярват": Мирът в Украйна за Путинова Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Trump: "I think Russia wants to see an end to it. But it could be they're dragging their feet. I've done it over the years. You know, I don't want to sign a contract, I want to sort of stay in the game but maybe I don't want to do it quite, I'm not sure." pic.twitter.com/wL6smiiKpu