Германия потвърди, че ще праща още оръжия на Украйна, включително най-точния артилерийски снаряд в света

Говорейки в деня на отворените врати на федералното правителство, тя каза, че Владимир Путин отказва да преговаря „дори по въпросите на международното хуманитарно право“.

Канцлерът Олаф Шолц също осъди агресията на руския президент и заговори за разширения списък с оръжия, които Германия праща на Украйна. В отговор на бившия генерал от Бундесвера Клаус Витман, който го попита защо Берлин не доставя бронетранспортьори на Киев, Шолц изброи доставките на други видове оръжия, които вече са били извършени и все още се планират.

"Германия доставя много оръжия и междувременно е в процес на доставка на най-модерното и ефикасно оборудване", подчерта той, цитиран от Deutsche Welle. „Но също така става въпрос и за това да се гарантира, че няма да има ескалация на войната".

Шолц спомена за доставките на зенитни танкове Gepard, Panzerhaubitze 2000 и множество ракетни установки, както и за планираните доставки на системата за противовъздушна отбрана Iris-T и артилерийския радар Cobra. "Скоро ще бъдат налице", увери той. Германия ще продължи да предоставя на Украйна "това, от което тя се нуждае за своята отбрана", заяви канцлерът.

