Взрив край щаба на Руския черноморски флот, Германия праща още оръжия на Украйна (ВИДЕО)

Назначеният от Москва "губернатор" на окупирания град Михаил Развожаев заяви, че дрон е ударил покрива на щаба на флота. По думите му - няма пострадали.

"Той падна върху покрива и изгоря", каза Развожаев. Подкрепяният от Москва губернатор на Севастопол призова жителите да "запазят спокойствие и да си останат вкъщи през следващия час, ако е възможно".

🔥 Occupiers in #Crimea didn't start their morning with coffee



A drone crashed into the roof of the headquarters of the Black Sea Fleet in the occupied #Sevastopol.



"Unfortunately, it was not shot down. There are no victims," said "governor" of the city.