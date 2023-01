Германия: В Рамщайн не е взето решение за доставка на танкове на Украйна

Според Писториус има добри аргументи "за" и "против" доставките. Въпросът е бил обсъден, но одобрение не е получено. Въпреки това Писториус добави, че Германия е готова "да действа бързо" за евентуална доставка, ако има споразумение със съюзниците.

Няколко европейски държави вече поискаха Берлин да даде разрешение те да доставят танкове Leopard 2 на Украйна, но Писториус и германският канцлер Олаф Шолц се двоумят. Сега Писториус подчерта, че нямало консенсус, а не че Германия блокира окончателно решение. Но и на практика призна, че всичко зависи от Шолц.

The #German Defense Ministry has announced a new aid package for #Ukraine worth 1 billion euros. It is expected this spring, there will be air defense systems.



Also, the Pentagon promises that the new military aid package to Ukraine will include NASAMS air defense systems. pic.twitter.com/qoOYgtFQuO