Няма смисъл Украйна да получава най-именития американски танк: Обяснение на Пентагона

„Прехвърлянето на танкове M1 Abrams няма смисъл в този момент, заради високата цена на поддръжката им“, каза Сингх, цитирана от The New Voice of Ukraine.

Говорителят на Пентагона напомни, че вече са поели ангажимент и прехвърлят голям брой бронирани машини на пехотата „Брадли“, както и че други западни държави увеличават обема на военната помощ за Украйна. Германия сама решава как да помага, но САЩ ще направят всичко възможно украинската армия да получи това, от което се нужда, добави Сингх.

