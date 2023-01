Така ще спечелим войната: Киев посочи трите си приоритета за срещата в Рамщайн

В публикация в Twitter военното министерство изброи трите основни точки, изпълнението на които ще позволи успешно контранастъпление на Украйна:

"Ще спечелим заедно!", пишат в заключение от пресслужбата на министерството.

ОЩЕ: Няма смисъл Украйна да получава най-именития американски танк: Обяснение на Пентагона

Припомняме, че във военновъздушната база Рамщайн в Германия в момента тече срещата на военните министри от над 50 държави,които трябва да координират отбранителната помощ за Украйна. Както заяви министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин сега настъпва повратна точка във войната, когато Запада трябва съществено да увеличи помощта си за украинската армия.

.@oleksiireznikov

There are three priorities of Ukraine at #Ramstein 8:

✅ More air defence systems;

✅ Weapons for the offensive operations (tanks, howitzers, ammo);

✅Systematic ammo supplies +service&repair for armament and machinery.

We will win together!