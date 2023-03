Гиркин с катарзис: Спецоперацията няма никакъв правен статут и руските военни в Украйна са престъпници (ВИДЕО)

"От гледна точка на законодателството т.нар. специална военна операция е нещо непонятно. Войниците, които сега са на фронта, нямат никакъв правен статут. Затова ако спецоперацията завърши с поражение, нито един военен няма да може да каже, че е изпълнявал заповед, защото юридически той не е имал право да я изпълнява. Как, когато не е обявена война, може военният да стреля по представител на друга държава - значи той е престъпник", тези свои разсъждения огласи Гиркин в последното си видео.

😂 Igor, Igor, Igor what are you doing my man.



Girkin comes to the conclusion that the Russian military are criminals and that the so-called 'SVO' (Special Operation as they call it) has no legal status.



All through his own logical analysis 🙃 pic.twitter.com/FiWp4Y7n8W