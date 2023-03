Гиркин към Путин: Млъкни най-после вместо да мрънкаш глупости (ВИДЕО)

Оправданието на Путин, че Русия не е можела още през 2014 г. да започне войната в Украйна, защото тогава не е разполагала с хиперзвукови ракети "Кинжал", Гиркин определи като "пълна глупост". Защото това, че в момента вече Русия разполага с тези оръжия по никакъв начин не й помага да спечели - "Кинжал" не оказват никакво влияние върху хода на войната, изтъкна той.

И вместо Путин да поеме командването на армията, той управлява симулатори на хеликоптери и "мрънка глупости", каза Гиркин.

"Ако това се случи, а то вече се случва (поражение за Русия), огромна вина има на първо място руският президент Владимир Путин. Който дори в момента се държи така все едно не е президент на огромна държава с над хилядолетна история, а е някакъв парцал. За пореден път той разказва на всички как са го водили за носа - просто е зациклил на това. В скорошното интервю, което даде в авиационния завод, отговаряйки на въпрос защо не сме започнали войната през 2014 г., когато украинската армия беше разложена и слаба, той започна да ни разказва, че тогава сме нямали хиперзвуково оръжие, че са го водили за носа и изобщо се държа крайно неуверено", недоволства Гиркин.

"Какво мога да го посъветвам? Дори по-скоро не него, а окръжението му. Нека просто мълчи, въобще да не си отваря устата. В сегашната ситуация това е много по-полезно отколкото да мрънка възможно най-глупавите оправдания, които само разсмиват", продължи Гиркин.

Той отбеляза, че всички, които са били наясно със ситуацията, знаят, че през 2014 г. руската армия е можела без нито един изстрел да влезе в Харков и Одеса. Докато сега, казва той, "не успяхме да влезем нито в Харков, нито в Одеса или по-точно тези, които влязоха в Харков, не успяха всички да излязат оттам."

"Смешно е да се каже, но според данните, които имаме, за първите 6 месеца от спецоперацията са пуснати само 3 хиперзвукови ракети "Кинжал" неизвестно по какви обекти - те не се съобщават от съображения за военна тайна. Т.е ние не използваме това оръжие. А след като не го използваме, тогава какво значение има то за воденето на войната, при това пълномащабна, която не се ограничава само на някаква малка територия и продължава вече повече от година? Никакво значение няма! Излиза, че твърдението на президента, че не сме водили война през 2014 г., защото не сме имали това оръжие, е пълна глупост. Сега ние го имаме, но то така или иначе не оказва никакво влияние на хода на войната."

Обръщайки се директно към Путин, Гиркин казва: "Владимир Владимирович, млъкни най-после, за да не се срамуваме от теб."

И уточнява: "Казвам го това не защото не мога да го търпя, а защото сме във война и всяка необмислена дума, всяко глупаво действие на главата на нашата държава, всяка негова поредна безотговорност - когато вместо да поеме ръководството на Държавния комитет по отбрана той лети на симулатори на хеликоптери - всичко това се трупа. По същия начин както беше с Милошевич и Саддам, и Кадафи, които се опитаха да се противопоставят на САЩ."

Here's the longer bit of Girkin's live stream today where he asks Putin to shut up, with more context. Girkin refers to Putin's words about the lack of hypersonic missiles being the reason why Russia couldn't invade Ukraine in 2014. And instead of properly taking command of the… https://t.co/ziHsAj2B9y pic.twitter.com/Ov4NKNQbRo