Глобиха руски политик, публикувал изявление на Арнолд Шварценегер срещу войната (ВИДЕО)

Съдът в Псков глоби с 30 хиляди рубли Лев Шлосберг, бивш ръководител на регионалния клон на партията "Яблоко", който по-рано беше включен в регистъра на чуждестранните агенти. Той бе санкциониран заради „дискредитиране на въоръжените сили на Руската федерация“ съобщи съвместната пресслужба на съдилищата на Псковска област.

„Провинението“ на Шлосберг се състои в това, че е публикувал призив на актьора и бивш губернатор Арнолд Шварценегер, който още през март 2022 година призова Путин да спре войната и да изтегли войските от Украйна.

„Псковският градски съд на Псковска област Л. М. Шлосберг, включен в регистъра на чуждестранните агенти, е признат за виновен в извършване на административно нарушение по част 1 на член 20.3.3 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация (публични действия, насочени за дискредитиране на въоръжените сили на Руската федерация) му е наложено административно наказание в размер на 30 хиляди рубли“, се отбелязва в доклада.

Според пресслужбата „съдът установи, че Шлосберг е изкривил и дискредитирал задачите за използване на въоръжените сили на Руската федерация извън територията на нашата страна“. В началото на февруари Псковският градски съд издаде три обвинителни акта срещу Шлосберг по административни дела. Той беше два пъти глобен с 30 хиляди рубли за нарушаване на процедурата за дейността на чужд агент. Освен това той беше глобен с 2 хиляди рубли за разпространение на информация за организация, призната за терористична в съответствие със законодателството на Руската федерация, без да се посочва, че нейната дейност е забранена.

Световноизвестният актьор публикува обръщение в „Туитър“ към руския народ и президента Владимир Путин през март 2022 година, броени дни след инвазията в Украйна.

Той започва обръщението с разказ за първата си среща с руснак, който се е превърнал в негов пример за подражание. Бил е на 14 години, когато гледа как Юри Петрович Власов печели световното по вдигане на тежести. "Той хвана ръката ми и ме поздрави", разказва Шварценегер. Власов се превръща в негов кумир и го вдъхновява.

.@Schwarzenegger has a message for the Russian people. pic.twitter.com/AIOxoCQyrX