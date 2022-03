Арнолд Шварценегер с пламенна реч към Путин да спре войната (ВИДЕО)

В деветминутно видео, публикувано в профила му в Twitter, актьорът и бивш губернатор на Калифорния произнесе забележителна реч, в която разказа за спомените на баща си от Втората световна война, когато е воювал срещу руснаците и е получил тежко раняване при Ленинград, както и за собствената си дълбока връзка с Русия. Той разказа, че обича руския народ, чиято сила винаги го е вдъхновявала. "Ето защо трябва да ви кажа истината. Моля, гледайте и споделяйте този клип", каза Шварценегер. И добави, че част от целта на видеото е да се опита да направи така, че обикновените руснаци да са по-наясно с обстоятелствата около военния конфликт. Видеото има и субтитри на руски език.

Руските войници, които гледат това видео, вече знаят голяма част от истината, казва актьорът. Видели са го със собствените си очи, продължава той и се обръща към останалата част от руския народ:

"В света стават ужасни събития, които искат да скрият от вас. (...) На никой не е приятно да слуша критики за своето правителство, аз разбирам това, но се надявам, че като на отдавнашен приятел на руския народ вие ще чуете това, което имам да ви кажа.(...) Знам, че правителството ви казва, че води тази война за денацификацията на Украйна, но това е лъжа. Денацификация на Украйна, когато президентът им е с еврейско потекло и тримата братя на баща му са убити от нацистите??? Украйна не е започнала тази война. Нея я започнаха хората с власт в Кремъл. Това не е война на руския народ."

"(...) Цели квартали са разрушени от руската артилерия и руските бомби, включително детска болница и родилен дом. Почти 3 милиона украински бежанци, основно жени, деца и старци, са напуснали страната, а още повече хора се опитват да го направят. Това е хуманитарна катастрофа. Заради своята жестокост Русия сега е изолирана от останалия свят. Освен това на вас не ви казват истината и за последиците, които тази война ще има за самата Русия. С натежало сърце ви казвам, че хиляди руски войници са убити. Те се оказаха между украинците, сражаващи се за своята родина, и руските власти, воюващи за завоевания. Огромно количество руска бойна техника е унищожена или изоставена. Руските бомби, падащи върху невинни цивилни, донесоха такива разрушения, че разгневиха целия свят, така че бяха въведени най-големите икономически санкции в историята. И от двете страни на войната ще страдат тези, които не го заслужават. Руското правителство лъже не само своите граждани, но и руските войници. На някои от тях е казано, че отиват да воюват с нацисти, на други - че украинският народ ще ги приветства като герои, на трети - че отиват на учения, така че те дори не са знаели, че ги пращат на война."

"(...) Руските войници се сблъскаха там с отчаяната съпротива на украинците, които защитават семействата си и страната си. Когато гледам как изпод развалините вадят малки деца, ми се струва, че това е документален филм за ужасите от Втората световна война, а не новина от днешния ден."

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV