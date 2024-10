Големите жертви влияят: Русия не гледа на първо място към Покровск - анализ (ВИДЕО)

"Напълно възможно е в близко бъдеще Покровск да престане да бъде приоритет на руското командване. И вместо него да станат Константиновка, Курахово, Успеновка и Велика Новоселка (Времеевското направление, на запад от Угледар)". Това твърди в нов пространен свой анализ за ситуацията на фронта в Украйна украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб.

Според него, руското военно командване все още не може да реши кой е най-големият непосредствен приоритет по отношение на Кураховското и Покровското направление. Атакуват се едновременно хем Курахово и то от север и от запад, атакува се и Селидово, засега предимно с опити за флангово обкръжаване, посочва той. Вече има геолокализирани видеокадри, че руски части са успели да стигнат и се бият на улица "Лисичанска" в североизточните покрайнини на Селидово. След Селидово на дневен ред за руснаците е пробив към Покровск и Мирноград, но това ще стане чак ако/когато Селидово падне. Отделно, руснаците искат да достигнат най-близките подходи към Константиновка (да не се бърка със село Константиновка до Курахово), с напредък откъм Торецк и евентуално с напредък от южния фланг на Часов Яр (там има руски части на 7-8 километра източно от Константиновка), казва Машовец.

Руското командване "Център", което има на разположение до 100 000 войници и отговаря приоритетно за Покровското и Торецкото направление, няма как да добави още съществени резерви в момента. "В момента, по същество, голямото руско настъпление в Покровското направление започна да се разпада (фрагментира) на отделни, тактически задачи. Необходимо е да се превземе Селидово и да се пробие до Курахово, да не говорим за Торецк и пътя Покровск-Константиновка и т.н. Всъщност просто няма достатъчно време и възможност Покровск да бъде атакуван", заключва Машовец.

Пореден пример за огромното "утилизиране" на руски войници в Украйна заради безумната руска тактика да се хвърля напред като пушечно месо всичко налично и с числено превъзходство, независимо от жертвите, да се постигнат малки тактически успехи - руски войници от щурмова рота на 19-ти танков полк, 25-та руска армия, понастоящем дислоцирани в района на Красни Лиман, твърдят, че тяхното командване планира да ги елиминира за отказ да изпълнят "безразсъдни заповеди, довели до тежки загуби". Те казват, че отказват да напредват по-нататък, като са загубили 90% от личния си състав и не са имали нито един почивен ден повече от година. Сега единствената им надежда е руската военна прокуратура: Пореден дневен рекорд на избити руски войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО, 18+)

Now servicemen from the assault company of the 19th Tank Regiment, 25th Army, currently stationed illegally in the Krasny Lyman area, claim that their command is planning to eliminate them for refusing to follow what one fighter described as reckless orders, which have resulted… https://t.co/sSEtsHwDLu pic.twitter.com/Z9HtBQFPRh