Пореден дневен рекорд на избити руски войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО, 18+)

1710 убити, ранени и изчезнали по време на бойни действия руски войници в Украйна – това сочи официалната статистика на украинския генщаб за денонощието на 20 октомври, 2024 година. Така едва за втори път от началото на войната, като и двата пъти става въпрос за настоящата година, има над 1700 руски военни жертви за 24 часа в Украйна. Това е рекордно високо ниво.

Официалните украински данни са подкрепяни от видеодоказателства – постоянно в социалните мрежи, през утвърдени украински профили и то най-вече на отделните украински бригади, излизат видеокадри, показващи за каква касапница става въпрос на фронта в Украйна. Едно от най-силните видеа обаче руско – руски военен от 174-ти разузнавателен батальон на 150-та мотострелкова дивизия на руската армия разказва как бива прехвърлен в 102-ри полк без да е съгласен на трансфера, същото се случва с негови другари – защото тази част трябва да атакува Максимиляновка, село, намиращо се горе-долу фронтално на изток от Курахово, където има изключително жестоки и интензивни боеве, особено в последно време. Как е извършено прехвърлянето – командирът заплашил военния и негови другари, че лично ще ги прати в Кураховското направление за пушечно месо. Разказващият руски военен твърди, че е награждаван за постижения в служба на руската армия – има Георгиевски кръст "За храброст" и още един медал за храброст, заради заслуги в боевете при Бахмут и Маринка. Военният разказва и, че е имало заплахи от командването към отказващите да вървят напред руски разузнавачи, че ще бъдат разстреляни като кучета, че ще бъдат пребити, оскатени, натоварени на БТР-и и пратени към Курахово – разполагал с аудиозаписи. От "оригиналния" 102-ри полк, след щурм на Максимиляновка, се върнал само един руски войник – другите "изчезнали безследно, пушечно месо", добавя руският военен разузнавач, който счита, че е имало непосредствена заплаха за живота му (и на другарите му) от собственото им командване:

(КАРТА) На 20 октомври, според сутрешната сводка на украинския генщаб, Кураховското направление отново е било най-горещото от всички на фронта в Украйна. Там са извършени общо 59 руски пехотни атаки, като вече бойни действия се водят както в района на село Кураховка, така и в района на град Курахово, явно в предмостията, защото още няма данни за присъствие на руски части в Курахово. Максимиляновка също е посочена като място на бойни действия – украинският телеграм канал "Офицер+" споделя, че сякаш от всички направления е дошла руска бронирана техника и се хвърля там (ВИДЕО, 18+ - може да се гледа само от регистрирани потребители на социалната мрежа „Х“ и само ако са логнати в профила си):

Украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", публикува заснето от дрон видео, за което казва, че показва следното – руски пехотинец застрелва свой другар танкист, защото танкистът тичал да се спаси към тяхната позиция и така я разкрива за украинските оператори на дронове:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След само ден на някакво минимално затишие, руските пехотни атаки в Украйна (в статистиката не влизат бойните действия в Курска област) пак са близо 200 – общо 197 т.е. 33 повече на дневна база. В 3 от последните 4 дни руската армия успява да извърши по почти 200 или повече пехотни атаки. Висок е и броят на хвърлени авиационни бомби – 135, като само в Курска област отделно са хвърлени 72 руски авиобомби. Броят на руските артилерийски обстрели е 4000 т.е. задържа се устойчиво ниво под 5000, което беше нещо обичайно през септември, съгласно данните от сутрешната сводка на украинския генщаб:

(КАРТА) След Кураховското направление, традиционно най-горещо е Покровското – 46 руски пехотни атаки, като 22 от тях са били срещу Селидово. Градът си остава основна руска цел както за Покровското, така и за Кураховското направление – защото без да бъде превзет, не може да бъде подсигурен южният фланг на руската армия за директна атака срещу Покровск. Украинският телеграм канал "Офицер+' коментира, че явно в боя са хвърлени по-свежи руски сили. Още 12 руски пехотни атаки е имало от Времеевското направление, спомагателно на Кураховското – 11 от тях са при Богоявленка, новата защитна украинска позиция след Угледар.

В Лиманското направление факт са станали 20 руски пехотни атаки, а в Купянското – 12. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, не престава да повтаря как руските части настъпвали в Крухляковка – вчера каналът уточни, че счита за разширение на зона за контрол там, където руснаците бомбардират, а не където вече има укрепени от пехотата позиции. "Колегите" му от "Два майора" правят същото. Украинският военен Станислав Осман добавя, че руснаците бомбардират безогледно с авиационни бомби и то вече градската агломерация на Купянск, северно от река Оскол, като руската пехота се подсилва с резерви за настъпление.

За Курска област "Два майора" и "Рибар" твърдят, че имало малка по мащаб украинска атака през границата, в Глушковски район (до Волфино), но била спряна. "Рибар" признава, че нищо не е ясно по отношение на Любимовка, Кореневски район, където в края на миналата седмица каналът тръбеше как едва ли не аха-аха украинците ще бъдат обкръжени, признава и, че няма напредък в Суджански район:

История от Любимовка - 9 украински морски пехотинци, чиято позиция в Любимовка е била обкръжена, успяват да се измъкнат, след като викат на помощ украинската артилерия - тя срива позицията с огън, но морските пехотинци използват това, за да се измъкнат и междувременно евакуират други ранени свои другари, първоначалната им мисия е била именно това:

През миналата нощ руснаците отново обстреляха пристанищна инфраструктура в Одеса, обстреляха и Харков, където 11 души бяха ранени съгласно информация от Олег Синегубов, местния военновременен ръководител. Харков е цел на авиационни бомби – заради обстрелът беше спрян токът в няколко квартала. Военновременният ръководител на Одеса Олег Кипер съобщи в канала си в Телеграм, че за щастие руският обстрел в черноморския украински град не е взел човешки жертви, имало обаче пожар "на суха трева" от паднали ракетни отломки:

