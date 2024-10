Южна Корея планира да помага на Украйна срещу Северна Корея (ОБЗОР – ВИДЕО)

Южна Корея може да изпрати военни и разузнавачи в Украйна след новините, че севернокорейски войници се готвят и дори вземат вече участие в бойни действия във войната в Украйна. Такава информация се появи в южнокорейски медии, коментира Newsweek.

Каква би била задачата на южнокорейските военни и представители на южнокорейските служби – на първо място, да разпитват заловени на фронта севернокорейски войници. Но не само – южнокорейците ще предоставят директна информация на Киев за севернокорейските военни части, включително тактика, обучение и други специфични особености. На официална пресконференция, южнокорейското министерство на отбраната обяви, че ще преразгледа политиката за директни доставки на оръжия за Украйна, добавя Newsweek. Досега Сеул е предоставил директно хуманитарна помощ на Киев, но не и оръжия – знае се обаче, че южнокорейски артилерийски снаряди са доставяни на Украйна посредством посредници.

Новините идват и след като руският посланик в Южна Корея Георги Зиновиев беше призован от местните власти заради данните, че севернокорейски войници помагат на руската армия във войната ѝ срещу Украйна. Официално Русия обяви, че срещата е част от дипломатическия протокол т.е. опита да неглижира силната реакция на Сеул и че Зиновиев уверил домакините, че сътрудничеството между Северна Корея и Руската федерация не е във вреда на Южна Корея.

Южна Корея е един от най-големите и качествени производители на оръжие в света, включително на по-сложни оръжейни системи – артилерийски и ракетни установки, танкове, бронирана техника, ракети и т.н.

Според Валерий Рябих, украински военен експерт и директор "развитие" на специализираното украинско издание Defense Express, който говори пред телевизия "Еспресо", Украйна и Южна Корея поставят основите на ново сътрудничество. По негови думи, в това отношение особено важни ще са далекобойните оръжия. "Южна Корея може да даде на Украйна оръжия с голям обсег. Това включва два типа балистични ракети с различен обсег, от 120 километра до 1000 километра. Освен това Южна Корея разполага с ефективни крилати ракети, особено KTSSM-II, които са подобни на ATACMS. Тези ракети може да се изстрелват от системи за залпов огън като HIMARS и имат две версии: едната може да достигне до 180 километра с 500-килограмова бойна глава, предназначена за противобункерна употреба, а другата може да лети до 300 километра", каза военният експерт. Визията му стана публично достояние, след като САЩ обявиха нов военен пакет за Украйна на стойност 400 млн. долара, който включва основно боеприпаси – за HIMARS, 155-мм снаряди, боеприпаси за минохвъргачки, противотанкови ракети и бронирани машини М113:

The K239 Chunmoo long range rocket artillery system is very advanced, versatile and lethal.

Just like American M270 and HIMARS, the K239 possessed the capabilities of fire many special rockets and missiles.

На този фон, руската пропаганда вече опитва да използва психологически фактора "Северна Корея". Ръководителят на Украинския център за борба с дезинформацията Андрий Коваленко коментира точно в този аспект разпространявана от руски телеграм канали снимка. На снимката се виждат издигнати руското и севернокорейското знаме, предполагаемо до село Цукурино. То се намира само на няколко километра югоизточно от град Селидово, който в момента е основна цел на руската армия и в Покровското, и в Кураховското направление. Не е ясно обаче дали снимката е автентична:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След 3 от последните 4 дни, в които руската армия извърши около и над 200 пехотни атаки само за 24 часа, за денонощието на 21 октомври има много рязко намаление на интензивността на боевете в Украйна (в официалната украинска статистика не влиза броят на бойните действия в Курска област). За денонощието на 21 октомври руснаците са успели да направят 134 пехотни атаки по целия фронт в Украйна, което е с 63 по-малко на дневна база. Броят на хвърлените от руснаците авиационни бомби практически остава същият на дневна база – 136 на 21 октомври спрямо 135 на 20 октомври. Такова е положението и с изстреляните артилерийски снаряди от руската армия – 4000, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление този път е Покровското – 46 отбити руски пехотни атаки там, колкото и ден по-рано. В Кураховското направление обаче е имало само 26 отбити руски пехотни атаки, а ден по-рано бяха 59! Още 12 руски пехотни е имало във Времеевското направление, което е помощно на Кураховското – също толкова, колкото и на 20 октомври. Другото направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки е Лиманското – 14, в Купянското е имало само 5 руски пехотни атаки. При Часов Яр е имало само 1 руска пехотна атака, но има данни за засилени руски операции за удари с дронове, както и в Торецк.

(КАРТА) Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов голям анализ за ситуацията на фронта в Украйна. Според него, руското военно командване все още не може да реши кой е най-големият непосредствен приоритет по отношение на Кураховското и Покровското направление. Атакуват се едновременно хем Курахово и то от север и от запад, атакува се и Селидово, засега предимно с опити за флангово обкръжаване, посочва той. Вече има геолокализирани видеокадри, че руски части са успели да стигнат и се бият на улица "Лисичанска" в североизточните покрайнини на Селидово. След Селидово на дневен ред за руснаците е пробив към Покровск и Мирноград, но това ще стане чак ако/когато Селидово падне. Отделно, руснаците искат да достигнат най-близките подходи към Константиновка (да не се бърка със село Константиновка до Курахово), с напредък откъм Торецк и евентуално с напредък от южния фланг на Часов Яр (там има руски части на 7-8 километра източно от Константиновка), казва Машовец. И уточнява: "Напълно възможно е в близко бъдеще Покровск да престане да бъде приоритет на руското командване. И вместо него да станат Константиновка, Курахово, Успеновка и Велика Новоселка (Времеевското направление, на запад от Угледар)": Големите жертви влияят: Русия не гледа на първо място към Покровск - анализ (ВИДЕО)

A Ukrainian Leopard 2A4 from the 33rd Brigade fires on a column of Russian armored vehicles attempting to assault positions near Kurakhove in Donetsk.

Що се отнася до Селидово, вече е регистриран официално нов случай, при който руски войници разстрелват предали се украински военни. Започнато е криминално разследване от украинската прокуратура:

Near Selidove, Russian forces executed two captured Ukrainian soldiers. A criminal investigation has been launched by the Donetsk Regional Prosecutor's Office for violations of the laws and customs of war, along with intentional murder. Reports indicate that on October 18, 2024,…

(КАРТА) Неимоверните усилия, които руснаците хвърлят в Лиманското и Купянското направление, дават някои резултати. По украински данни руската армия вече е поела контрол над голям район североизточно от Терно, в зоната до село Невско.

Украински напредък в западната част на Новоивановка, в района на Любимовка, т.е. Кореневска община на Курска област – това отчита на база посочени изрично геолокализирани видеокадри в библиографията на дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Институтът цитира и изявление пред ТАСС на руски командир на "Спецназ" как Курското направление било най-трудното в цялата война, а руснаците трябвало да се бият срещу 14 украински бригади и "западни частни военни компании" - това звучи като опит да се оправдае мижавия руски напредък, след като руското командване в лицето на Алексей Дюмин, бивш бодиград на Владимир Путин, има за задача да върне завладяната от украинците част на Курска област до 30 октомври: "Върнете Курск до 30 октомври": 226 руски пехотни атаки в Украйна, руски страх от атака в Белгород

The 41st Mechanized Brigade, destroying Russian heavy equipment in the Kursk region. It is noted that Russian Airborne troops are regularly seen in this direction, confirming the importance for Russia to retake lost territory.

Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" признава, че има украински напредък в Новоивановка и посочва, че там наред с БТР "Брадли" се е появил и танк М1А1 "Ейбрамс" - има видеокадри от тяхната работа. "Колегите" на "Рибар" от "Два майора" омаловажават ситуацията и говорят как украинците контраатакували, обаче загубили 80 души убити и ранени – някакви доказателства (снимки и видеа) няма: