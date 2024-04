Голям пожар в завод на КАМАЗ в Татарстан (ВИДЕО)

Не е ясно каква точно е причината за пожара, но Украйна вече предприе поне две атаки с дронове срещу руски военни обекти в Татарстан, включително срещу икономическата зона "Алабуга", където се сглобяват дронове "Шахед" по ирански дизайн и се използват за удари срещу Украйна: Дрон с обсег 3000 км и 300 кг бойна глава: С това ли Украйна порази Татарстан? (СНИМКА)

Ясно е, че предприятието работи сериозно за руската армия и осигуряването ѝ с военен автомобилен парк.

It is reported that since early this morning, the KamAZ automobile assembly plant is on fire in Naberezhnye Chelny, Tatarstan. pic.twitter.com/QiZu3yeTEq