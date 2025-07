Лавров предал на Рубио нечувани досега идеи за Украйна, дронове атакуваха Москва (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров се срещнаха в Куала Лумпур, столицата на Малайзия, по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) на 10 юли. Тя се провежда едновременно с двудневната конференция за възстановяване на Украйна в Рим: Нов план "Маршал": Съюзниците с мащабен фонд за възстановяване на Украйна, но той е капка в морето (ВИДЕО).

US Secretary of State Rubio said his talk with Lavrov was “frank” and noted the US will engage with Russia “whenever possible.” He added Trump is disappointed by Moscow’s lack of flexibility on Ukraine and confirmed the administration is working with the Senate on new sanctions.… pic.twitter.com/EbiLa3zObw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

САЩ са разочаровани, че Русия не е "гъвкава"

Втората среща на четири очи между двамата официални представители продължи около 50 минути. Те обсъдиха продължаващата война на Русия срещу Украйна, както и ситуацията в Иран и Сирия, според руското външно министерство.

След срещата с Лавров Рубио заяви, че страните са провели "откровен и важен разговор" за войната в Украйна. Американският дипломат все пак добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разочарован, че от руска страна не е имало "повече гъвкавост" по отношение на Украйна и че не е постигнат по-голям напредък. Думите му идват след признанието на държавния глава, че е "разочарован" от диктатора Владимир Путин и че "той ни залива с глупости".

Според Рубио Вашингтон търси ясна пътна карта за това как войната в Украйна може да бъде прекратена, докато администрацията на Тръмп продължава да работи със Сената по оформянето на потенциален законопроект за санкции срещу Русия: Ударни санкции срещу Русия: Тръмп постави условие на Сената, съюзник на Украйна може да блокира ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО).

Предложения за Украйна, които досега не са били известни

По време на срещата САЩ са чули предложения за Украйна, които не са били изказвани досега, каза Рубио, но не даде повече подробности.

"Беше потвърден взаимният ангажимент за намиране на мирни решения на конфликтните ситуации, възстановяване на руско-американското икономическо и хуманитарно сътрудничество и безпрепятствени контакти между обществата на двете страни, които биха могли да бъдат улеснени, по-специално чрез възобновяване на прекия въздушен трафик. Подчертано бе значението на по-нататъшната работа за нормализиране на функционирането на двустранните дипломатически мисии", се казва в публикация на руското външно министерство.

Още: Русия разшири списъка с ултиматуми, за да има мир в Украйна

Военната помощ за Украйна продължава, увери Рубио

Когато по време на пресконференция бе попитан за съобщенията за скорошната временна пауза на американската военна помощ за Украйна, Рубио заяви, че ситуацията е била „неправилно описана“. Той допълни, че помощта за Киев продължава да се предоставя по установения график.

"Това беше пауза в очакване на прегледа на няколко специфични вида боеприпаси... Това беше много ограничен преглед на определени видове боеприпаси, за да се гарантира, че ние разполагаме с достатъчно запаси", каза Рубио. "Като цяло помощта за Украйна продължава по графика, който Конгресът е определил".

The 50-minute meeting between US Secretary of State Marco Rubio and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Kuala Lumpur has ended without any public statements. Both sides left the room without comment. https://t.co/TT0qzh51ut pic.twitter.com/0hm4MwnFv6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 10, 2025

Щатите се надяват да убедят съюзниците от НАТО да прехвърлят някои системи Patriot в Украйна, допълни той.

Още: Ново потвърждение от САЩ за оръжията за Украйна, след като военният министър шокирал всички (ВИДЕО)

Дронове атакуваха Москва

Докато Русия продължава да убива цивилни в Украйна и поредният пример за това е от днес в Киев, дронове полетяха към Москва. Това съобщи в следобедните часове кметът на руската столица Сергей Собянин. Той заяви, че ПВО е свалила безпилотна машина към 15:44 ч. и че спешните служби работят на място. По-късно се появи ново съобщение – за още един свален дрон, а накрая – и за трети. Към момента няма повече детайли.

🛑 JUST IN: Drones are attacking Moscow!



Mayor Sobyanin reported that three UAVs were shot down as they approached the city. He said that emergency services are working at the sites where debris fell. pic.twitter.com/41QUD6o4sV — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2025

Още: Нова руска въздушна атака: Убити и ранени в Киев. САЩ възобновиха доставките на оръжие за Украйна (ВИДЕО)