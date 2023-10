Горящи танкове и много жертви: Руският напън към Авдеевка и Купянск (ВИДЕО и СНИМКИ)

Трудно е да се повярва, че тези колосални числа са факт за само едно денонощие офанзива. Множащите се постоянно видеа в социалните мрежи обаче подкрепят думите на украинския висш военен:

More, reportedly from Avdiivka. Until now, the Russian attacks led to minimal positional changes other than a widened buffer zone. Russia looks to be suffering significant losses in equipment and men based on recent footage. pic.twitter.com/qhntH4NlIc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2023

📷Omega unit of Ukrainian National Guard also says they, alongside other defense forces, stopped enemy attempt to advance near Avdiivka. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/b8W66hf1IH — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) October 11, 2023

На всичкото отгоре, картината за руснаците в направлението към Купянск не е по-весела. Отново – видеокадри показват колко много тежка бронирана техника жертват те, за да оказват засега изцяло безплоден натиск предвид идеята им да застрашат и превземат ключовия за Харковска област град:

Russian scrap graveyard, mostly known losses. In the Lyman-Kupyansk area, Russian forces are trying to advance several months now without significant success. It even had to concede captured areas near Synkivka and again lost parts of Novoselivs'ke after initially capturing it. pic.twitter.com/lgxlfnubH7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2023

Руска гледна точка

Един от най-известните проруски сепаратисти Андрей Морозов, с позивна "Мурц" и списващ телеграм канала "Нам пишут из Яниньi" съсипва от критики офанзивата към Авдеевка. Той иронизира, че като гледа "червените стрелкички" по картите в Телеграм на различни руски източници дори Купянск е трябвало да бъде отдавна превзет. На тези с червените стрелкички кога ще им се налее акъл, добавя сепаратистът. Целта на атаката срещу Авдеевка е да се изтеглят украински части от Бахмут, убеден е Мурц.

Освен това, според него има "ужасяващ недостиг на опитна и мотивирана пехота" - при Авдеевка руснаците компенсират това с по-силна артилерия, но щом украинците докарат артилерийски резерви там, това ще се промени. Тогава „ще трябва да спрете и да се окопаете“, добавя Мурц.

