Руската офанзива към Авдеевка: Ще трябва много повече, гласи оценка от САЩ (КАРТИ и ВИДЕО)

(КАРТА) Основното руско усилие през последните 24 часа беше съсредоточено към Авдеевка, при това с атаки както от север, така и от юг на града. Той е най-силната украинска позиция в тила на град Донецк, на запад: Руската армия тръгна в масирана атака в Украйна: Бойното поле е Авдеевка (ВИДЕО)*

Според украинските данни специално при Авдеевка атаките са осъществени от три руски батальона, които са използвали танкове и бронирана техника. Украинският щаб е категоричен – всички атаки са отблъснати и няма загуба на позиции. Отделно има твърдение на щаба, че е свален руски Су-25, като пак по украински данни през последното денонощие е имало 76 руски въздушни удара и 83 руски обстрела със самолети по различни украински позиции на фронта. Че руснаците имат успехи във въздушно отношение показва видео с поразен от руски дрон "Ланцет" украински Су-25 на летище "Долгинцево" в Кривой Рог, родния град на Володимир Зеленски.

В сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) обаче твърди, че руснаците успели да напреднат при Бердичи (10 километра северозападно от Авдеевка) и при Северно (на запад от Авдеевка), което не е подкрепено от видеокадри. Друг руски военен телеграм канал в лицето на "Рибар" също говори как руснаците стигнали до покрайнините на Бердичи и са югозападно до Красногоровка (намира се непосредствено до Бердичи), до сметището на населеното място – отново твърдения, неподкрепени с видеокадри.

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има категорична оценка, че използваните от руснаците сили за атака към Авдеевка изобщо не отговарят на определението "широкомащабна офанзива", какъвто етикет се помъчиха да залепят руските военни телеграм канали. Отделно, така и няма геолокализирани видеокадри, потвърждаващи руски напредък след тези атаки. "Успешно обкръжение на Авдеевка, една от най-укрепените позиции в Донецка област, ще изисква много повече сили от тези, които Русия сега хвърли", гласи оценката на американските анализатори предвид твърдения в руски телеграм канали, че целта на вчерашната руска операция е да се "прережат" логистичните линии за снабдяване на украинските военни части в Авдеевка. Американските експерти добавят, че в това направление се хвърлят основно милиции на т.нар. Донецка народна република (ДНР), както и доброволци – тоест недобре обучени войници, а няма скорошни данни руското военно командване да е пренасочило други части към този участък на фронта. Целта вероятно е да се ангажира украински военен ресурс, за да се спре украинската контраофанзива в западната част на Запорожието, смятат от ISW и напомнят, че вчера имаше руски атаки и по линията Пятихатко – Жеребянки (29-30 километра северозападно от Работино и 25-26 километра северозападно от Орехов), също в Запорожието.

Че руската атака вчера беше фойерверк си личи и от показателни геолокализирани видеокадри, както и от данните на украинския генщаб за убити 820 руски войници за вчерашния ден – това е двойно повече от обичайното отчитаното от украинците ниво от много време насам: Два леви крака с БТР: Руска военна комедия в Украйна (ВИДЕО).

Същевременно, при Бахмут, пак в Донецка област, украинският генщаб твърди, че напредва на изток от Клещеевка и Андреевка (6-10 километра юг-югозапад от Бахмут) тоест в зоната на жп линията. Украинците казват и, че е имало поредни руски контраатаки в тези зони, но са отблъснати. Пегов също признава, че украинците се опитват да се укрепят при жп линията и добавя, че имало руска контраатака при Клещеевка, без да уточнява резултатът. Той предупреждава, че украинците се готвят да превземат и Курдюмовка (12-13 километра юг-югозапад от Бахмут), което би означавало укрепване и установяване на целия висок терен в този участък на южния фланг на Бахмут. Украинският военен анализатор "Zvиздец Мангусту" обаче смята, че при Бахмут основната руска оперативно-тактическа група се състои от части, които са претърпели между 30 до 60% загуби на личен състав, като това се отнася до 10-15% от въпросните части. Става въпрос за смесица от части от милициите на ДНР, на ЛНР (Луганска народна република), руска териториална отбрана и "Щорм Z".

The 92nd mechanized in collaboration with recon units either damaged or destroyed numerous pieces of Russian equipment near Bakhmut. ➡️ 1 AZP S-60 anti aircraft complex ➡️ 3 military trucks ➡️ 1 D-30 howitzer ➡️ 1 2S3 Akatsiya SPG ➡️ 2 T-80B tanks ➡️ 1 BTR-D pic.twitter.com/YL8bnnRkQY

На този фон, украинският генщаб съобщава за над 30 отблъснати руски пехотни атаки към Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск). Това е най-голямото число такива атаки за такъв период от време от месеци насам. Че е имало руски атаки на посочените места потвърждава и Семьон Пегов, отново без да казва какъв е резултатът – вчера сутринта той обяви, че при Синковка и Ивановка руската армия настъпва с тежка бронирана техника. В Луганска област най-горещата точка е Макеевка, на 22 километра северозападно от Кремена, но отново няма данни за решителен руски пробив и там.

A Russian infantry group attacked with cluster munitions, reportedly Lyman direction. Does not seem that many managed to get away. pic.twitter.com/X2dTBwjy8t