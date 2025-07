В Кавказ става горещо: Азербайджан гледа към Турция за помощ срещу Русия, Армения също е в играта

Няколко азербайджански медии съобщиха, че Турция, Армения и Азербайджан са близо до споразумение, което ще отстрани Русия от така наречения Зангезурски коридор, който свързва континенталната част на Азербайджан с ексклава Нахичеван през Армения. Първоначалното споразумение от 2020 г. предоставя на руските служители на Федералната служба за сигурност (ФСБ) контрол върху тясната ивица земя. Арменски официален представител заяви пред Middle East Eye, че позицията на Ереван остава непроменена - Армения се противопоставя на всякакъв чужд контрол върху суверенната си територия и е готова за сътрудничество с други държави за отваряне на търговски маршрути, но няма ново споразумение, както е съобщено.

Няколко регионални дипломати заявиха пред изданието, че Турция тихомълком насърчава Ереван и Баку да подпишат мирно споразумение. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прие арменския премиер Никол Пашинян миналия месец в Истанбул в рамките на първото подобно официално посещение на арменски лидер след края на Студената война.



"Диверсифицираната външна политика на Азербайджан - залегнала в съюзи с Турция и Пакистан, стратегически партньорства с Израел, а напоследък и с Китай - допълнително намали зависимостта му от Москва“, казва Русиф Хюсеинов, директор на базирания в Баку мозъчен тръст "Топчубашов център".

"Руските официални лица вероятно са обезпокоени от разширяващото се политическо и военно влияние на Турция в Южен Кавказ, особено чрез близките ѝ връзки с Азербайджан", допълва той и посочва, че Баку използва геополитическото си влияние срещу Москва, докато тя е изолирана заради войната си в Украйна и санкциите.

Той обяснява, че Русия се нуждае от Азербайджан повече от всякога, защото търси пазари и транспортни коридори на юг за достъп до Турция, Иран и Персийския залив.

Военният анализатор Руслан Трад обвързва съобщенията за това тристранно споразумение за коридора Зангезур с опитите за преврат в Армения, който, по думите му, е подкрепен от Москва. Става въпрос за скандала в Армения, при който местните служби нахлуха в Арменската апостолическа църква и извършиха арести заради твърдения за дестабилизиране на ситуацията в страната и опити да се превземе властта с непредвидени в Конституцията средства: Църквата готви преврат в Армения? Службите нахлуха в главния духовен център и задържаха архиепископ (ВИДЕО).



Руските пропагандисти също натиснаха газта и защитиха в контролирания от Кремъл ефир руско-арменския бизнесмен Самвел Карапетян - основната фигура в разследването за преврат. Заради "лични обиди към арменското ръководство" и "намеса във вътрешните работи" външният министър Арарат Мирзоян свърза Москва със случващото се: Обидите на Путиновите пропагандисти преляха чашата: Армения иска да спре руската телевизия.

"Ако трите държави (Турция, Армения и Азербайджан - бел. ред.) успеят да финализират процеса, Русия няма да има контрол над коридора. Зангезур е важен и за влиянието на Иран в Кавказ, и това е една от причините Техеран да застава на страната на Армения по време на войните в Карабах (а Израел и Турция - на страната на Азербайджан), тъй като не може да допусне изпускане на контрола в толкова важен район, който е считан от иранското лидерство за жизненоважен в Каспийския и Кавказкия район", пише Трад във Facebook.

Самата зона на коридора е отстъпена на Царска Русия от Иран съгласно Договора от Гулистан през 1813 г., припомня анализаторът. "Сега Русия опитва да окаже натиск върху Азербайджан, за да провали преговорите, но без резултат", смята той.

Отношенията между Русия и Азербайджан се влошават не само след руската противовъздушна ракета, която навръх Коледа през 2024 г. свали пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии, но и заради смъртта на двама азербайджански граждани при рейд на руските служби в Екатеринбург. Акцията бе по разследване около убийства, а според Баку това са "етнически мотивирани публични и преднамерени незаконни действия". Прокуратурата в Азербайджан започна разследване и заяви, че убийствата на братята Зияддин и Хюсеин Сафарови са следствие на брутален побой от страна на руските служби: За убийства с мъчения: Прокуратурата на Азербайджан се прицели в руското МВР и Росгвардия.

След това Русия арестува азерски лидери, а службите в Баку нахлуха в местния клон на пропагандната руска телевизия "Спутник" и задържаха главния редактор и директора по подозрения в шпионаж. Отделно от това Азербайджан арестува няколко руски граждани по обвинения в контрабанда на наркотици от Иран и разпространяването им онлайн: Заплахи пред Азербайджан след скандала с Русия: По кои болни точки ще удари Кремъл.

Азербайджан и Армения пък са врагове, като между тях напрежението ескалира през есента на 2023 г. - тогава азерските сили си взеха за един-два дни спорния регион Нагорни Карабах, след като руските "миротворци" на място не сториха нищо. Впоследствие десетки хиляди етнически арменци напуснаха анклава.

На фона на всичко това гласове в Азербайджан призовават за по-силно сътрудничество в областта на сигурността с Турция.

