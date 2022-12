Грузия отказа да прати военна помощ на Украйна - не иска "втори фронт"

"Що се отнася до военната помощ, ние ясно казахме, че няма да я окажем, няма да участваме в тази война. Това е нашата ясна позиция. Като министър-председател аз нося отговорност пред народа", каза той, цитиран от местната медия news.am.

Georgian Prime Minister ruled out military assistance to Ukraine



"We have clearly said that we will not do it. We, as a state, will never take part in this war. This is our clear position,"Irakli Garibashvili said.



Tbilisi will continue to provide Ukraine with humanitarian aid. pic.twitter.com/U4Nxo50wEZ