Русия се стреми към ново оръжие от Иран, Макрон търси вариант за чужди войници в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имам послание и за двете страни – спрете тази война, в която загиват 5000 войници седмично, украински и руски, както и други хора. Спрете тази глупава война" - поредните познати до болка думи на американския президент Доналд Тръмп, обаче на въпрос какво му е посланието към Путин, след като посолството на САЩ в Украйна официално предупреди на 9 май, че има сериозна заплаха от поредна голяма руска въздушна атака срещу Киев в следващите дни: Путин готви стрелба с "Орешник": САЩ косвено предупредиха

✍️Reporter: The US Embassy in Kyiv warns of a possible major Russian attack on Kyiv. What’s your message to Putin?



🇺🇸Trump: I have a message for both sides. End this war. 5,000 Russian and Ukrainian soldiers are dying weekly. I say—stop this foolish war! pic.twitter.com/1M1sMG23Gs — WarTranslated (@wartranslated) May 10, 2025

Какво последва след тези поредни гръмки думи, които не са подкрепени с действия срещу Русия, след като в последно време администрацията на Тръмп започна да говори публично как именно руският диктатор Владимир Путин е човекът, който е основна пречка пред мира в Украйна:

Путин реагира в типичен за него стил – направи пресконференция, без възможност да се задават въпроси, като нарочно закъсня за нея и започна да говори около 1:30 часа след полунощ, с което даде възможност на всички големи американски медии да подготвят материали за праймтайма на информационния пазар в САЩ. И отхвърли натиска за 30-дневно примирие, като предложи старт на преговори без договорено официално пълно спиране на огъня. Френският президент Еманюел Макрон коментира бързо: Путин търси изход от войната, но продължава да опитва да печели време, за да завоюва повече – Още: Путин за Украйна: Води се война, а ние предлагаме това. Какво лошо има?

Оръжието и армията са силата

Преди руският диктатор да изиграе следващата си карта на дипломатическото поле, агенция Reuters публикува материал на база западна разузнавателна информация – Иран се готви да даде на Русия пускови установки за балистични ракети Fath-360. Официално Иран отрече. Украински източник твърди пред The Times, че Техеран вече е предал на Москва 200 такива ракети, с обхват от около 120 километра.

Франция се консултира със страни-съюзници как евентуално да бъде подпомогната Украйна с войници, заяви френският президент Еманюел Макрон пред френското издание "Паризиен".

Държавният глава на Франция не е дал подробности какво точно се е обсъждало в детайли за чуждестранно военно прирсъствие в Украйна.

👍Right now, Zelensky, Macron, Merz, Starmer, and Tusk are walking through the streets of Kyiv and talking with the people. pic.twitter.com/qUr7jKdOGz — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2025

"Работим по наличност и стратегическо присъствие на партньори. Имаше няколко контакта между началниците на генералните щабове на армиите на Великобритания, Франция и Украйна, които са съгласували действия с всички свои партньори, като за всичко това се изясняваме и напредваме. Основният въпрос е да имаме военнослужещи в Украйна" са думите на Макрон, предаде БТА.

На този фон, The New York Times публикува материал, в който изразява позиция, че Европа не може да се справи с това да въоръжава Украйна в пълномащабната ѝ война с Русия – не и в момента. Става въпрос най-вече за определени видове оръжия – далекобойни ракети, артилерийски снаряди от най-големия калибър (155-мм), но най-вече ПВО и балистични ракети. Мнозинството от тези оръжия се правят в САЩ, сочи анализ на Kiel Institute for the World Economy. И становище на експерти за The New York Times, че европейската оръжейна индустрия опитва да навакса, но за тази цел ще ѝ трябва поне десетилетие, за да развие достатъчно производствени мощности. На този фон дойде и новината, че САЩ са одобрили трансфер от Германия за Украйна на 125 далекобойни ракети за системи за залпов огън и 100 ракети за ПВО "Пейтриът" (Patriot). Но в материала се напомня и как Тръмп за пореден път е коментирал, че Зеленски му казал, че има нужда от повече оръжия, обаче казвал това вече 3 години. Зам.-председателят на комисията по национална сигурност на украинския парламент Егор Чернев посочи, че вече около 800 компании в Украйна произвеждат оръжие и че в следващите годии оръжейното производство на Украйна може да стигне до 35 млрд. долара, обаче трябват още поне 14 млрд. долара инвестиции за тази цел.

Същевременно, Spiegel съобщи, че оттук-насетне информацията за всички доставки на оръжие от Германия за Украйна ще бъде класифицирана – с други думи, секретна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След като едностранно обявеното от Путин тридневно примирие за 9 май приключи в полунощ, в Украйна моментално беше обявена обща въздушна тревога. В канала в Телегра на украинските ВВС обаче се появиха съобщения-предупреждения за дронове и авиационни бомби, не и за изстреляни ракети.

Иначе съгласно официалните украински данни на 10 май е имало спад в интензивността на боевете, но тя пак съвсем не е ниска. Общо са станали 161 бойни сблъсъка – с 35 по-малко на дневна база. Руската армия е хвърлила и 96 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. 27 повече на дневна база, но все пак далеч от „нормите“ от над 200, които станаха постоянно явление в последно време. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб от 4000 снаряда т.е. с около 100 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали и 2470 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 300 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-голям остава руският натиск в Покровското направление – 60 руски пехотни атаки са отбити там. Още 13 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление. 25 бойни сблъсъка е имало в Курска област, също 13 руски пехотни атаки са станали в Запорожка област, в направлението към Гуляйполе, а 12 е имало в Торецкото направление.

In just two weeks, Ukraine’s SBU Alpha team struck 53 tanks, 81 IFVs, 103 artillery systems and MLRS, 11 air defense units, 6 EW systems, 725 vehicles, 37 drones, 232 communication antennas, 637 infantry positions and fortifications, and destroyed 12 depots — including 11 with… pic.twitter.com/A7GW56gN2h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2025

За Курска област и руски военнопропагандни канали като „Два майора“, и украински източници коментират, че боевете в Тьоткино продължават, както и че руско-украинската граница между Курска и Сумска област вече е просто понятие за картите, а не реална разделителна линия:

The 225th Assault Regiment wiped out a Russian military vehicle concentration. Out of all the destroyed equipment, only two were true combat vehicles: a T-72 tank and a BMD-2. The rest consisted of storm vehicles equipped with anti-drone shields. pic.twitter.com/VcVqcqv5EJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2025

Ukrainian MiG-29 strikes a Russian UAV operator hub in Tyotkino with an AASM Hammer bomb — the precision strike destroyed the building, personnel, and drone equipment. pic.twitter.com/WlW0LYLyji — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 10, 2025

(КАРТА) По неофициални украински данни село Константинопол, което устоя седмици и месеци наред срещу руския натиск, вече е в руски ръце. Това беше една от последните точки на запад от Курахово, в които украинската отбрана стоеше. Сега за руската армия ще е по-лесно да прекъсне в по-голям периметър магистралата Запорожие – Донецк.

(КАРТА) Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", отчита руски напредък и влошаване на ситуацията що се отнася до направлението от Торецк към Константиновка. Руските военни части тръгнаха да разширяват фронта и да заобикалят по-укрепени украински позиции западно от Торецк, за да застрашат Константиновка. Има руско настъпление по линията Олександропол – Новооленовка, а откъм Романовка има руски пробив до Яблуновка, където са спирани на няколко пъти руски щурмови групи. Това все още са позиции на двуцифрено число километри от Константиновка.

