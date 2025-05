Жест на добра воля? Индия пусна вода от язовир за Пакистан (ВИДЕО)

Индия отвори шлюз на язовирната стена на река Ченаб, позволявайки на водата да тече към Пакистан. Решението идва в момента, в който в сила е крехкото прекратяване на огъня. Все още обаче не е ясно дали този ход е рутинен или е свързан с прекратяването на огъня и е в жест на добра воля. Пускането на водата идва, след като Индия прекрати ключов договор за водата след нападението в Кашмир.

