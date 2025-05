Новият папа заклейми Русия: Империалистическа война в Украйна. Тръмп реагира на Путин (ВИДЕО)

Войната, която руският диктатор Владимир Путин подпали срещу Украйна, е империалистическа по природа. Това заяви новият папа Лъв XIV. "Това е империалистическа политика. Русия иска да завземе земи, защото вярва, че е по-силна и превъзхожда (Украйна) - заради стратегическото местоположение на Украйна и заради ценността, която представлява самата Украйна", каза папата. Според него, тази война е събитие, което засяга целият свят.

Той подчерта, че е доказано, че в Украйна са извършени и се извършват престъпления срещу човечеството и призова за незабавно прекратяване на насилието. И добави, че някои политици не осъзнават ужаса и терора, който Русия носи с тази война - Още: След като уж Русия не искаше 30 дни примирие, Песков се гърчи, върти и суче: Ще мислим (ВИДЕО)

На този фон, американският президент Доналд Тръмп също се намеси с нова публикация в социалната си мрежа Truth Social. Той явно реагира на казаното от Путин за преговори за мир в Турция от 15 май. "Потенциално голям ден за Русия и Украйна", написа Тръмп и добави, че предстои много важна седмица - но моментално се появиха критики, че президентът на САЩ пак не разбира или се прави, че не разбира, че руският диктатор опитва да печели повече време, за да постигне колкото се може повече в Украйна - Още: Путин за Украйна: Води се война, а ние предлагаме това. Какво лошо има?

