Зеленски отговори на Путин за новия му капан как да има мир в Украйна

"Положителен знак е, че руснаците най-накрая са започнали да обмислят прекратяване на войната. Целият свят чакаше това от много дълго време. И първата стъпка за истинското прекратяване на всяка война е прекратяването на огъня". Това написа украинският президент Володимир Зеленски в официалния си профил в социалната мрежа "Х".

С думите си Зеленски всъщност каза на руския диктатор Владимир Путин, че първата стъпка към истинския мир е да бъде спрян напълно огънят - нещо, което Путин така и не каза, докато посред нощ обясняваше как можело да почнат същински преговори за мир, припомнете си: Путин за Украйна: Води се война, а ние предлагаме това. Какво лошо има?

"Няма смисъл да продължавате убийствата дори и за един ден. Очакваме Русия да потвърди прекратяване на огъня – пълно, трайно и надеждно – от утре, 12 май, и Украйна е готова да го срещне", добави Зеленски.

Същевременно, ръководителят на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна лейтенант Андрий Коваленко е категоричен - Путин избра не мир, а лятна руска военна офанзива в Украйна:

Putin chose war — and rejected ending it in favor of a summer offensive, said Andrii Kovalenko, Head of Ukraine’s Center for Countering Disinformation. pic.twitter.com/GWMal8zVOP