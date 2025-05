САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Украйна срина руски завод за военна електроника (ВИДЕО)

Поредната операция срещу руското предприятие "Стрела", намиращо се в село Суземка, Брянска област, го е извадила напълно от строя и то не може да работи. Това твърди КіберБорошно един от украинските анализатори на публична информация на база сателитни снимки.

Атаката стана на 4 май, като според сателитни снимки, публикувани от украинския експерт, с нея са разрушени основните производствени сгради и складове на "Стрела". Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз потвърди атаката, когато се случи, без да казва какво точно е ударена, а само че е избухнал пожар - Още: Украински удар спря работата на руски завод за военна електроника, предупреждение и за Кримския мост (ВИДЕО)

A Ukrainian strike hit the “Strela” plant in Bryansk, which makes electronics for Russia’s military industry. Warehouses and offices in Suzemka were damaged. pic.twitter.com/Zy2i4fDyoB