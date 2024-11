Грузинският президент: Молдова я спасиха молдовците, живеещи в чужбина

Молдова беше спасена от своята диаспора в чужбина - 300 000 гласоподаватели. Грузинската диаспора зад граница обаче беше спряна от "Грузинска мечта" и не можа да гласува на изборите за новия грузински парламент. Това обяви грузинският президент Саломе Зурабишвили в социалната мрежа "Х", визирайки победата на Мая Санду за втори мандат начело на Молдова и победата на проруската "Грузинска мечта" за пълно мнозинство в грузинския парламент, въпреки многото данни за натиск и изборни нарушения в Грузия.

Президентът на Грузия поздрави Мая Санду за победата с думите „Вашата победа е наша победа“. Тя каза, че Молдова е била изправена пред същата намеса от Москва като Грузия, но резултатът е бил спасен от гласуването в чужбина: "Днес вие спасихте Молдова!": Мая Санду победи проруския кандидат на балотажа

По думите на Зурабишвили, от 1 000 000 грузинци, които имат право на глас и живеят извън Грузия, само 34 000 са успели да гласуват. Причината - "Грузинска мечта" откри едва 67 секции извън Грузия, посочва беларуската опозиционна телевизия NEXTA. Масово "Грузинска мечта" губи във вота от чужбина.

Moldovan elections are the best “evidence” of stolen Georgia’s elections: despite similar Russian interference and massive rigging, Moldova was saved by 300.000 diaspora voters… our 1000.000 strong diaspora was barred. only 34 000 were “allowed” to vote.