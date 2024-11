"Днес вие спасихте Молдова!": Мая Санду победи проруския кандидат на балотажа

Проевропейският президент на Молдова Мая Санду изпреварва своя съперник Александър Стояногло, от проруската Социалистическа партия, на президентския балотаж, предаде АФП.

При близо 98% преброени гласове прозападният кандидат събира 54% от гласовете срещу 46% за Стояногло, предаде Асошейтед прес. Така на практика Санду няма как да загуби преднината си след преброяване и на останалите 2% от гласувалите. Тя осъществи сериозен обрат, след като при преброени 88 на сто от гласовете изоставаше от Стояногло, но вотът от чужбина преобърна резултата.

Резултатът е огромно облекчение за прозападното правителство, което силно подкрепи кандидатурата на Санду и нейния стремеж за по-тесни връзки със Запада по пътя на Молдова към ЕС. "Молдова, ти си победител! Днес, скъпи молдовци, вие дадохте урок по демокрация, достоен да бъде записан в учебниците по история. Днес вие спасихте Молдова! В нашия избор за достойно бъдеще никой не загуби", каза Санду.

