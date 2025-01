Грузинският президент осъди нападението срещу Гиорги Гахария

"Остро осъждам физическото нападение срещу опозиционния лидер и бивш министър-председател Георги Гахария. Насилието е неприемливо, независимо дали срещу политически лидер или гражданин. Това не може и не трябва да се толерира."

Това написа в социалната мрежа Х президентът на Грузия Саломе Зурабишвили.

Опозиционният лидер и бивш министър-председател на Грузия Гиорги Гахария беше нападнат, вследствие на което е получил сътресение на мозъка и счупен нос.

В атаката са участвали представители на управляващата "Грузинска мечта", която има проруски позиции. Още: Членове на управляващата проруска партия в Грузия счупиха носа на бивш премиер (СНИМКИ)

I strongly condemn the physical attack on opposition leader and former Prime Minister Giorgi Gakharia. Violence is unacceptable, whether against a political leader or any citizen. This cannot and must not be tolerated