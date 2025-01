Членове на управляващата проруска партия в Грузия счупиха носа на бивш премиер (СНИМКИ)

Опозиционният лидер и бивш министър-председател на Грузия Гиорги Гахария е бил нападнат и е получил сътресение на мозъка. Ръководителят на партията „Гахария за Грузия“ също така е със счупен нос, съобщи News-Georgia. Гахария споделя, че нападението е станало късно през нощта на 14 срещу 15 януари във фоайето на хотел „Шератон“ в Батуми. Свидетели разказаха пред репортери, че в атаката са участвали представители на управляващата "Грузинска мечта", която открито демонстрира проруските си позиции.

Още: Грузия: Колко проруско е новото управление?

Става въпрос за Дмитрий Самхарадзе, който е депутат от партията, и Гиорги Манвелидзе, член на Върховния съвет на Аджария (автономна област в състава на Грузия), представляващ управляващата формация. За това съобщи журналистът Звиад Коридзе, който също е бил атакуван.

🇬🇪 Former Georgian Prime Minister Giorgi Gakharia was attacked in Batumi. Doctors diagnosed him with a broken nose and concussion



Journalist Zviad Koridze, who was also assaulted, claimed that members of the ruling party "Georgian Dream" were involved in the attack, specifically… pic.twitter.com/C2JbunCeIW