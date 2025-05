Украйна унищожи база на руските войски, атакуващи в Суми. Русия уби цивилни с бомби и балистични ракети (ВИДЕО)

Удар с HIMARS е унищожил руски военен обект в Коренево, Курска област, за който първоначално се твърди, че е болница. Обектът е бил постоянна база за руските войски, участвали в нападенията срещу Сумска област на Украйна, посочват украински източници. На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда мащабът на разрушенията: Докато Тръмп се бави със санкциите, Зеленски предупреди за десетки хиляди руски военни на границата.

A HIMARS strike wiped out a Russian military facility in Korenevo, Kursk region — initially claimed as a hospital. The site was a permanent base for Russian troops involved in attacks on Sumy region. pic.twitter.com/gyQh9fKKcF