ГУР: Русия готви нова стратегия с дронове, за да подчини Украйна (ВИДЕО)

Като част от военните си усилия най-накрая да пречупи Украйна, след като не успя нито за 3 дни, нито за 3 години, Руската федерация планира нова фаза във въздушните си операции. Руснаците ще почнат да изстрелват по 500 дрона клас "Шахед" едновременно на регулярен принцип - по-точно всяка нощ. Това заяви зам.-ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки в интервю за "РБК - Украйна".

Според Скибицки, Русия вече значително е увеличила мащаба на производство на дронове, производни на "Шахед" - "Геран-1", "Геран-2", "Харпия", "Гербер" и т.н. Някои от тях са примамки, предназначени да изтощат украинската противовъздушна отбрана (ПВО), докато истинските бойни дронове преминат оттам, откъдето безпилотните примамки са създали условия това да се случи. В момента Русия нанася въздушни удари със 150-200 дрона наведнъж и то регулярно, почти всеки ден: Серии "Ы" и "Ъ" - как Русия модернизира "Шахеди" и други атакуващи дронове

Скибицки обясни, че плановете на руското военно командване са до половин година толкова да се увеличат и площадките за изстрелване на дронове, че да може да се пускат по 500 едновременно срещу цели в Украйна. По украински оценки, в момента руската армия използва повече от 20 летища и авиобази на територията на Русия, за да нанася както бомбени, така и ракетни удари по украинска територия. Основните цели са военни, военнопромишлен комплекс, енергийна система и напоследък газова инфраструктура - има три удара, заради които украински газови находища са неизползваеми, тъй като инфраструктурата за добив (компресорни станции, газопомпени станции) е понесла сериозни щети (специално Лвовска област, вероятно хранилището при Стрий), по думите на зам.-ръководителя на ГУР.

"Сега всичко стана много по-сложно. Трябва да правим маневри за противовъздушна отбрана (защото ракети и дронове идват от всички посоки, в началото на войната имаше обстрели само по ограничен брой маршрути). Второ, разбираме, когато руснаците извършват разузнаване на обекти, кои обекти наблюдават. След удар те веднага провеждат разузнаване и след кратко време отново нанасят удар. Това по същество е за довършване на онези обекти, които не са улучили при първия удар. Последните тенденции са пускането на дронове вечер, които започват да достигат цели на наша територия от 23:00 часа до сутринта. Тоест, това вече се случва непрекъснато, което повишава нивото на съществуващата заплаха", поясни Скибицки.

Тази нощ в Харков беше ударена за пореден път жилищна сграда - от руски дрон. Спасени са петима души, огънят вече е угасен: Още: Русия удари болница в Харков, има ранени (ВИДЕО)

"Ако говорим в абсолютни числа, увеличението на производството на ракети в Русия спрямо 2024 година ще бъде не повече от 1,2 пъти, а в някои случаи и един път и половина, ако говорим конкретно за високоточни ракетни оръжия - "Кинжал", "Искандер", Х-101, по-малко "Калибър", коментира Скибицки.

Що се отнася до украинците удари в руския тил, зам.-ръководителят на ГУР заяви, че основната цел да се унищожават критични елементи в руските военнопромишлени и енергийни предприятия (рафинерии, петролни бази, бази за горива). Да се срине със земята цял комплекс е много сложна работа, това са огромни предприятия, каза Скибицки, което той е казвал и преди. "Има спад, например, в производството на петролни рафинерии. Не е толкова значим, колкото ни се иска, но все пак има своето въздействие. Този спад засяга доставките на критични горива и смазочни материали за руската армия и авиация", поясни украинският генерал: Пламна нефтопреработвателен комплекс в Уфа, руски източник потвърждава за атака с дронове (ВИДЕО)

Last night, Ukrainian UAVs struck one of Russia's largest oil refineries—"Bashneft" in Ufa. The refinery, which supplies jet fuel, diesel, and lubricants to the Russian army, is now on fire. It processes ~20M tons of oil annually.



Russia's MoD claims to have downed 7 drones… pic.twitter.com/bbpQPO0j7k