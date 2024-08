ГУР: Унищожихме и повредихме МиГ-31, с които се изстрелват ракети "Кинжал"

На 16 август при атака с дронове на руското летище "Савслейка"е унищожен самолет МиГ-31К/I, два самолета Ил-76 и са повредени близо пет други самолета, вероятно също МиГ-31К/I.

Това съобщават източници от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

След предишен удар на същото летище на 13 август беше поразен склад за ГСМ и друг самолет МиГ-31К/I беше повреден.

Постигнатото е от голямо значение, тъй като с МиГ-31 се изстрелват ракети "Кинжал" - оръжията, с които Русия атакува Украйна.

Отговорът на украинските бойци е повече от успешен - атаките с дронове преодоляват всякаква руска защита.

