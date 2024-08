Украинците атакуваха три наши летища, има щети: Руски източник (ВИДЕО)

"Тази нощ хохлите (обидно име за украинците, използвано от руснаците – бел. ред.) атакуваха три наши летища. Има поражения на някои – за съжаление, но закономерно". Това съобщение се появи в руския телеграм канал Fighterbomber, който е свързан с руските ВВС и се поддържа от пенсиониран руски военен пилот.

В публикацията се набляга, че колкото по-далеч е дадено руско военно летище от фронтовата линия, толкова по-спокойно си живеели там – ясен намек, че не се прави достатъчно като ПВО. Не става с 1-2 "Панцир"-а, констатира Fighterbomber.

За кои летища говори той: Украйна засипа Русия с дронове - най-мощната украинска атака досега (ВИДЕО)

При всички кадри от атаката, вече има и данни от системата на НАСА FIRMS, която засича топлинни петна - пожар в района на руското военно летище Саваслейка:

A fire can be observed on FIRMS at Savasleyka airbase. https://t.co/7AfCmp2o5w pic.twitter.com/y8Z5rhJpEU