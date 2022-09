Харков вече има вода и ток след прекъсването, дело на руснаците (ВИДЕО)

Съобщението му рано тази сутрин идва след руския обстрел, който остави на тъмно и без вода по-голямата част от Харковска област. Докато токът в болниците спираше, Украйна нарече действията на руските войски акт на „отмъщение“ заради украинските успехи на фронта. Силите на Киев водят мащабна контраофанзива и вече са си възвърнали по-голямата част от Харковския регион, който доскоро бе окупиран от руснаците.

In #Kharkiv, the water supply has been restored. The subway and ground transport, which were stopped the day before due to the occupiers' strike on the Kharkiv thermal power plant, have started working, said the city's mayor Ihor Terekhov. pic.twitter.com/09fBd1eb1d