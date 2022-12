Хиляди руски войници са се обадили на горещия украински телефон за да се предадат, твърдят от Украйна (ВИДЕО)

Според официална информация, на горещия телефон се обаждат руснаци, които се интересуват какви са условията да се предадат безопасно в плен. Има уверение, че се работи по всеки случай, за да може всеки пожелал да се предаде безопасно.

Съгласно данните на украинския щаб, до момента във войната са загинали над 95 500 руски войници.

